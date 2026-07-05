Abgebrochener Ast beschädigt drei Autos, Frau entgeht nur knapp Katastrophe
Lößnitz - In Lößnitz (Erzgebirge) hat am Sonntagnachmittag ein abgebrochener Ast drei Autos unter sich begraben und diese beschädigt. Eine Fahrerin hatte Glück im Unglück, sie war erst kurz zuvor ausgestiegen.
Das Unglück passierte am Johannisplatz, als der Ast einer Buche auf zwei geparkte Audis sowie einen VW stürzte.
Laut Tony Ficker, Gruppenführer der Feuerwehr, gab es keine Insassen und auch keine Verletzten.
Die Einsatzkräfte sicherten zunächst den Gefahrenbereich und begannen dann den Ast Stück für Stück zurückzuschneiden. Um das Holz von den Fahrzeugen zu bekommen, kam noch ein Lastwagen mit Ladekran vom Bauhof zum Einsatz.
Damit hoben die Einsatzkräfte den schweren Ast an und zersägten ihn anschließend.
"Wir haben den Stamm parallel angehoben, damit wir am Fahrzeugen keinen zusätzlichen Schaden verursachen", so Ficker.
Nach Einschätzung des Gruppenführers dürfte der Ast ein Gewicht von mehr als einer Tonne auf die Waage gebracht haben. Genauer lässt sich das nicht mehr feststellen.
Feuerwehr schätzt Gewicht von Ast auf mehr als eine Tonne
Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann noch nicht beziffert werden. Bei einem Audi geht man aber von Totalschaden aus.
Die Fahrerin eines der Audis ist dem Unglück nur knapp entgangen. Nach eigener Aussage sei sie erst etwa zehn Minuten zuvor aus ihrem Fahrzeug ausgestiegen.
Was zu dem Unglück geführt hat, ist noch unklar. Am Nachmittag sind aber mehrere Starkregen-Güsse über die Region gezogen.
Erst vor einer Woche war in Chemnitz auf der Schönherrstraße ein Ast von einer Linde abgebrochen und beschädigte einen geparkten VW und einen Renault.
Titelfoto: Niko Mutschmann