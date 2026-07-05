Abgebrochener Ast beschädigt drei Autos, Frau entgeht nur knapp Katastrophe

Lößnitz - In Lößnitz ( Erzgebirge ) hat am Sonntagnachmittag ein abgebrochener Ast drei Autos unter sich begraben und diese beschädigt. Eine Fahrerin hatte Glück im Unglück, sie war erst kurz zuvor ausgestiegen.

In Lößnitz ist ein Ast auf drei geparkte Fahrzeuge gestürzt und hat diese beschädigt. © Niko Mutschmann

Das Unglück passierte am Johannisplatz, als der Ast einer Buche auf zwei geparkte Audis sowie einen VW stürzte.

Laut Tony Ficker, Gruppenführer der Feuerwehr, gab es keine Insassen und auch keine Verletzten.

Die Einsatzkräfte sicherten zunächst den Gefahrenbereich und begannen dann den Ast Stück für Stück zurückzuschneiden. Um das Holz von den Fahrzeugen zu bekommen, kam noch ein Lastwagen mit Ladekran vom Bauhof zum Einsatz.

Damit hoben die Einsatzkräfte den schweren Ast an und zersägten ihn anschließend.

"Wir haben den Stamm parallel angehoben, damit wir am Fahrzeugen keinen zusätzlichen Schaden verursachen", so Ficker.

Nach Einschätzung des Gruppenführers dürfte der Ast ein Gewicht von mehr als einer Tonne auf die Waage gebracht haben. Genauer lässt sich das nicht mehr feststellen.