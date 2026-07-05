Inferno im Hühnerstall: 16 Tiere sterben bei Brand

Markt Bibart - Beim Brand eines Hühnerstalls am Sonntagmorgen im Landkreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim kamen mehr als ein Dutzend Tiere ums Leben.

Von dem Stall griffen die Flammen auch auf das angrenzende Wohnhaus über. © NEWS5 / Kevin Weddig

Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer gegen 6 Uhr in dem Stall in der Ringstraße in Markt Bibart aus.

Als die Einsatzkräfte der Polizei sowie umliegender Freiwilliger Feuerwehren vor Ort waren, hatten sich die Flammen schon auf den Dachstuhl des angrenzenden Hauses ausgebreitet.

Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Den Angaben zufolge ist das Haus aktuell nicht mehr bewohnbar.

Menschen kamen durch den Brand nicht zu Schaden, allerdings starben ersten Informationen zufolge 16 Hühner. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200.000 Euro.