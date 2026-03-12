1.644
Brand in Kleingartenanlage: Laube abgefackelt
Waldheim - Bei einem Feuer in einer Kleingartenanlage in Waldheim ist in der Nacht zu Donnerstag eine Laube abgebrannt.
Kurz vor Mitternacht wurde die Feuerwehr zu dem Brand in die Kornhausstraße alarmiert. In der Gartengruppe "Alte Hufe" stand eine Gartenlaube komplett in Flammen.
Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und insgesamt 28 Einsatzkräften an.
Die Laube war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits weitestgehend zerstört. Die Maßnahmen konzentrierten sich daher vor allem auf Ablöscharbeiten und die Kontrolle der Brandstelle.
Die Polizei ermittelt zur Brandursache.
Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas