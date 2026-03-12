Brand in Kleingartenanlage: Laube abgefackelt

Waldheim - Bei einem Feuer in einer Kleingartenanlage in Waldheim ist in der Nacht zu Donnerstag eine Laube abgebrannt.

Die Laube brannte komplett ab. © EHL Media/Dietmar Thomas

Kurz vor Mitternacht wurde die Feuerwehr zu dem Brand in die Kornhausstraße alarmiert. In der Gartengruppe "Alte Hufe" stand eine Gartenlaube komplett in Flammen.

Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und insgesamt 28 Einsatzkräften an.