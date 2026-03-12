Rettungseinsatz in der Nacht: Kleiner Kater hält Feuerwehr in Atem
Grimma - Ein Rettungseinsatz der etwas anderen Art beschäftigte in der Nacht zu Freitag die Feuerwehrleute in Grimma.
Gegen 23.56 Uhr wurden die Kameraden zu einem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Grimmaer Bahnhofs alarmiert, wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle gegenüber TAG24 bestätigte. Der Grund dafür war jedoch kein Brand oder ein Unfall, sondern: "Die Mieter hatten gemeldet, dass sich ihre Katze in Not befindet."
Das Kind in Nöten: der erst zehn Monate alte Kater "Bali".
Wie TAG24 vor Ort erfuhr, hatte der kleine Abenteurer offenbar beschlossen, die nächtliche Aussicht über Grimma zu genießen, und war kurzerhand auf das Dach des dreigeschossigen Wohnhauses geklettert. Als ob das nicht schon genug wäre, setzte kurz darauf auch noch Regen ein und verwandelte die Dachoberfläche in eine Rutschparty.
Trotz aller Versuche ihrer menschlichen Erziehungsberechtigten schaffte es die kleine Samtpfote nicht zurück in die heimische Wohnung. Während der Kater lautstark auf seine missliche Lage aufmerksam machte, entschieden sich seine Besitzer schließlich, Hilfe zu holen und die Feuerwehr zu rufen.
Katze auf Abwegen: "Bali" macht es seinen Rettern nicht leicht
Die Freiwillige Feuerwehr Grimma rückte direkt mit einer Drehleiter an, um Bali aus seiner misslichen Lage zu retten. Allzu leicht wollte der Tigerkater es seinen Helfern dabei allerdings nicht machen. Statt sich von den Kameraden vom Dach heben zu lassen, huschte der kleine Ausreißer mehrfach entlang der Dachrinne hin und her.
Mit viel Geduld und einem beherzten Griff gelang es der Drehleiterbesatzung dann allerdings doch, "Bali" einzufangen und ihn aus seiner misslichen Lage zu retten. Kurze Zeit später übergaben die Kameraden ihn seinem Besitzer - etwas nass, dafür aber wohlbehalten und sichtlich unbeeindruckt von seinem nächtlichen Abenteuer.
So endete die Nacht sowohl für Bali als auch die Kameraden der Feuerwehr mit einem schnurrenden Happy End.
Titelfoto: Montage: Sören Müller