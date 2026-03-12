Rettungseinsatz in der Nacht: Kleiner Kater hält Feuerwehr in Atem

Grimma - Ein Rettungseinsatz der etwas anderen Art beschäftigte in der Nacht zu Freitag die Feuerwehrleute in Grimma.

Kater "Bali" hielt in der Nacht zu Freitag die Feuerwehr in Grimma in Atem. © Sören Müller

Gegen 23.56 Uhr wurden die Kameraden zu einem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Grimmaer Bahnhofs alarmiert, wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle gegenüber TAG24 bestätigte. Der Grund dafür war jedoch kein Brand oder ein Unfall, sondern: "Die Mieter hatten gemeldet, dass sich ihre Katze in Not befindet."

Das Kind in Nöten: der erst zehn Monate alte Kater "Bali".

Wie TAG24 vor Ort erfuhr, hatte der kleine Abenteurer offenbar beschlossen, die nächtliche Aussicht über Grimma zu genießen, und war kurzerhand auf das Dach des dreigeschossigen Wohnhauses geklettert. Als ob das nicht schon genug wäre, setzte kurz darauf auch noch Regen ein und verwandelte die Dachoberfläche in eine Rutschparty.

Trotz aller Versuche ihrer menschlichen Erziehungsberechtigten schaffte es die kleine Samtpfote nicht zurück in die heimische Wohnung. Während der Kater lautstark auf seine missliche Lage aufmerksam machte, entschieden sich seine Besitzer schließlich, Hilfe zu holen und die Feuerwehr zu rufen.