Flammen-Hölle in Rettungswache: Mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz
Wuppertal - Seit dem späten Mittwochabend läuft in Wuppertal ein riesiger Feuerwehreinsatz! Dort ist eine Rettungswache des Malteser-Hilfsdienstes nahezu komplett abgefackelt.
Der Feuerwehr zufolge seien gegen 23.37 Uhr erste Zeugenmeldungen über den verheerenden Brand im Schwabenweg eingetrudelt.
Unmittelbar danach hatten sich insgesamt mehr als 100 Rettungskräfte auf den Weg gemacht, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen.
Wie es heißt, sei bei dem Brand keine Person verletzt worden. Anwohnende im Umkreis des Geschehens wurden per Warnapp vor der Rauchentwicklung und der damit verbundenen Geruchsbelästigung gewarnt.
Über die Brandursache ist bislang noch nichts bekannt.
Laut einer im Anschluss veröffentlichten Folgemeldung der Feuerwehr kämpfen die Einsatzkräfte auch in den Morgenstunden des heutigen Donnerstags gegen die Flammen.
Titelfoto: Tim Oelbermann