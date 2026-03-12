Scheune voller Stroh brennt lichterloh

Speyer - Eine mit Stroh gefüllt Scheune stand bereits völlig in Flammen, als erste Kräfte der Feuerwehr eintrafen: Das Gebäude war nicht zu retten!

Eine Scheune in Speyer wurde in der Nacht zu Donnerstag vollständig ein Raub der Flammen! (Symbolbild) © Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

Der Brand brach in der Nacht zu Donnerstag in der Straße "Am Rübsamenwühl" im rheinland-pfälzischen Speyer aus, wie der Brand- und Katastrophenschutz der Stadt am frühen Morgen mitteilte.

Demnach breitete sich Funkenflug bereits "auf angrenzende Vegetation und einen benachbarten Gärtnerei-Betrieb aus", als die Feuerwehrleute ankamen. Sie konzentrierten sich daher zunächst darauf, ein Übergreifen der Flammen auf die Umgebung zu verhindern. "Hier entstand aber kein weiterer Schaden", ergänzte ein Sprecher.

Die Löscharbeiten dauerten am frühen Donnerstagmorgen noch an. "Rauch breitet sich über offenes Feld in Richtung Rhein aus", hieß es weiter.

Für die Speyerer Bevölkerung bestehe aber keine Gefahr, betonte der Sprecher.