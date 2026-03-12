Brand in Kleingartenanlage: Schuppen abgefackelt

Waldheim - Bei einem Feuer in einer Kleingartenanlage in Waldheim ist in der Nacht zu Donnerstag ein Werkzeugschuppen abgebrannt.

Der Werkzeugschuppen brannte komplett ab. © EHL Media/Dietmar Thomas

Kurz vor Mitternacht wurde die Feuerwehr zu dem Brand in die Kornhausstraße alarmiert. In der Gartengruppe "Alte Hufe" stand ein Werkzeugschuppen komplett in Flammen.

Die Schadenshöhe wird laut Polizei auf mehrere tausend Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

"Eine Zeugin hatte kurz vor dem Brand eine vierköpfige Gruppe in der Kornhausstraße in Richtung des späteren Brandortes laufen sehen. Dabei soll es sich augenscheinlich um Jugendliche gehandelt haben. Unter ihnen befand sich vermutlich auch ein Mädchen", teilte die Polizei am Donnerstag mit.

