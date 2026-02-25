Brand in Mannheim: 26 Menschen evakuiert, fünf Verletzte

Mannheim - Feueralarm in der Nacht zum Mittwoch in den Mannheimer Quadraten: In einem Mehrfamilienhaus brach im ersten Obergeschoss ein Brand aus.

Die Feuerwehr rückte in der Nacht zu dem Wohnhaus aus. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Gegen 22 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein. In einer Wohnung im Quadrat L2 war aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in der Küche ausgebrochen.

Dank des schnellen Eingreifens der Mannheimer Feuerwehr konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, bevor er auf weitere Gebäudeteile übergreifen konnte.

Insgesamt 26 Anwohner mussten während der Lösch- und Lüftungsarbeiten das Gebäude verlassen. Fünf Personen kamen laut Polizei mit gefährlichem Rauchgas in Kontakt. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst untersucht, konnten aber noch vor Ort wieder entlassen werden.

Nachdem das Gebäude gelüftet wurde, gab die Feuerwehr Entwarnung. Mit Ausnahme der Brandwohnung, die vorerst unbewohnbar bleibt, konnten alle Anwohner noch in der Nacht in ihr Zuhause zurückkehren.