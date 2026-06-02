Brand in Mehrfamilienhaus: Eine Person schwer verletzt

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Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Remscheid ist eine Person schwer verletzt worden.

Von Jennifer Brückner

Remscheid – Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Remscheid ist eine Person schwer verletzt worden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Wohnung im ersten Obergeschoss bereits in Flammen.
Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Wohnung im ersten Obergeschoss bereits in Flammen.  © Tim Oelbermann

Sie wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt und ebenfalls zur Beobachtung in umliegende Kliniken eingeliefert.

Zunächst hatte die Feuerwehr von vier Leichtverletzten gesprochen, die Angaben aber später korrigiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Nacht war eine Wohnung im ersten Stock laut Feuerwehr bereits in Brand.

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Bewohner wurden über das Treppenhaus und Leitern in Sicherheit gebracht. Der Einsatz dauerte bis in die frühen Morgenstunden am Dienstag. 


Eine Person wurde bei dem Brand schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt in Kliniken gebracht.
Eine Person wurde bei dem Brand schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt in Kliniken gebracht.  © Tim Oelbermann

Zur Ursache des Brandes konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Tim Oelbermann

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