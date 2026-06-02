Brand in Mehrfamilienhaus: Eine Person schwer verletzt

Remscheid – Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Remscheid ist eine Person schwer verletzt worden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Wohnung im ersten Obergeschoss bereits in Flammen. © Tim Oelbermann

Sie wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt und ebenfalls zur Beobachtung in umliegende Kliniken eingeliefert.

Zunächst hatte die Feuerwehr von vier Leichtverletzten gesprochen, die Angaben aber später korrigiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Nacht war eine Wohnung im ersten Stock laut Feuerwehr bereits in Brand.

Bewohner wurden über das Treppenhaus und Leitern in Sicherheit gebracht. Der Einsatz dauerte bis in die frühen Morgenstunden am Dienstag.



