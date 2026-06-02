Rauchwolke am Himmel: Brand in Lagerhalle löst stundenlangen Feuerwehreinsatz aus

Schönebeck (Elbe) - Die Rauchwolke war schon aus der Ferne zu sehen: Am Montagabend ist in Schönebeck (Elbe) im Salzlandkreis ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen.

Anwohner wurden dazu aufgefordert, ihre Türen und Fenster geschlossen zu halten. © Robert Lilge/TAG24

Ersten Angaben der Leitstelle zufolge war am Abend Müll in einer Lagerhalle in Brand geraten. Mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr waren für die Löscharbeiten vor Ort.

Bereits bei der Anfahrt war die Rauchwolke deutlich am Himmel erkennbar.

Anwohner wurden zwischenzeitlich darum gebeten, ihre Fenster und Türen aufgrund der starken Rauchentwicklung geschlossen zu halten.

Die Löscharbeiten liefen mehrere Stunden auf Hochtouren. Gegen 4 Uhr konnte diese endlich abgeschlossen werden.

Menschen sollen nicht verletzt worden sein.