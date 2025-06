08.06.2025 17:50 Brand in Mehrfamilienhaus: Für eine Person kommt jede Hilfe zu spät

Am Sonntag ist eine Person bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Celle ums Leben gekommen.

Von Bastian Küsel

Celle - Tragisch: Am Sonntag ist eine Person bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Celle (Niedersachsen) ums Leben gekommen. Alles in Kürze Brand in Mehrfamilienhaus in Celle

Eine Person stirbt bei dem Brand

Feuerwehr alarmiert um 13:57 Uhr

Brand in Dachgeschosswohnung lokalisierbar

Die Feuerwehr war am Sonntag bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Celle im Einsatz. © Freiwillige Feuerwehr Celle Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte um 13.57 Uhr in den Alten Bremer Weg alarmiert. Aus einer Dachgeschosswohnung drang dichter Rauch. Da eine Person aus der betroffenen Wohnung vermisst wurde, verschafften sich die Kameraden umgehend unter Atemschutz Zugang. Sie konnten den Brand lokalisieren und löschen, für die Person kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie konnte nur noch tot geborgen werden. Im Rahmen der Nachlöscharbeiten mussten unter anderem Decken- und Wandverkleidungen geöffnet sowie Möbel aus der Wohnung entfernt werden. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen, eine Person kam dennoch ums Leben. © Freiwillige Feuerwehr Celle Neben rund 60 Kräften der Feuerwehr waren auch die Polizei sowie eine Notfallseelsorge vor Ort im Einsatz. Die Brandursache wird nun ermittelt.

Titelfoto: Freiwillige Feuerwehr Celle