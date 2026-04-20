Brand in Mehrfamilienhaus: Mehrere Personen evakuiert

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In Döbeln kam es am Montagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz in der Ritterstraße. Dort war in einer Wohnung ein Brand ausgebrochen.

Von Claudia Ziems

Döbeln - Feuerwehreinsatz am Montagmorgen in Döbeln! In einem Mehrfamilienhaus war ein Brand ausgebrochen.

Aus den Fenstern im ersten Obergeschoss drang dichter Rauch.
Aus den Fenstern im ersten Obergeschoss drang dichter Rauch.  © EHL Media/Justin Kurowski

Gegen 7.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Ritterstraße alarmiert. Aus den Fenstern in der ersten Etage eines Wohnhauses drang dichter Rauch.

Fünf Personen mussten evakuiert werden und kamen für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus.

Während des Einsatzes war die Ritterstraße voll gesperrt.
Während des Einsatzes war die Ritterstraße voll gesperrt.  © EHL Media/Justin Kurowski

Die Brandursache und Schadenhöhe sind noch unklar, die Ermittlungen laufen. Die Ritterstraße musste während des Einsatzes voll gesperrt werden.

Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Justin Kurowski (2)

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: