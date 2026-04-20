Brand in Mehrfamilienhaus: Mehrere Personen evakuiert

Döbeln - Feuerwehreinsatz am Montagmorgen in Döbeln! In einem Mehrfamilienhaus war ein Brand ausgebrochen.

Aus den Fenstern im ersten Obergeschoss drang dichter Rauch. © EHL Media/Justin Kurowski

Gegen 7.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Ritterstraße alarmiert. Aus den Fenstern in der ersten Etage eines Wohnhauses drang dichter Rauch.

Fünf Personen mussten evakuiert werden und kamen für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus.