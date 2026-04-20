Brand in Mehrfamilienhaus: Mehrere Personen evakuiert
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Döbeln - Feuerwehreinsatz am Montagmorgen in Döbeln! In einem Mehrfamilienhaus war ein Brand ausgebrochen.
Gegen 7.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Ritterstraße alarmiert. Aus den Fenstern in der ersten Etage eines Wohnhauses drang dichter Rauch.
Fünf Personen mussten evakuiert werden und kamen für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus.
Die Brandursache und Schadenhöhe sind noch unklar, die Ermittlungen laufen. Die Ritterstraße musste während des Einsatzes voll gesperrt werden.
Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Justin Kurowski (2)