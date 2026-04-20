Inferno im Harz: Imbiss-Brand greift rasend schnell um sich

Blankenburg - In Blankenburg ( Landkreis Harz ) ist am Sonntagnachmittag eine Lagerhalle in Brand geraten.

Ein nebenstehender Wohnwagen wurde von den Flammen zerstört. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Blankenburg

Gegen 16.15 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Blankenburg zu dem Einsatz in der Lerchenbreite an. Hier sei ersten Informationen zufolge ein Feuer im Lager des Imbisses "Türkische Riviera" ausgebrochen.

In kürzester Zeit griffen die Flammen zudem auf ein Nachbargebäude über, in dem sich eine Werkstatt befindet. Zusätzlich wurde auch ein nebenstehender Wohnwagen durch das Feuer nahezu vollständig zerstört.

Zwischenzeitlich musste der Bereich von den Einsatzkräften wegen lauter Knallgeräusche abgesperrt werden, hieß es weiter. Es konnten mehrere Gasflaschen geborgen und gekühlt werden.

Mithilfe der Feuerwehren Cattenstedt und Heimburg starteten die Kameraden die Löscharbeiten. Es wurde ein Außenangriff über die Drehleiter und mehrere Strahlrohre durchgeführt.