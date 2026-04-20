Inferno im Harz: Imbiss-Brand greift rasend schnell um sich
Blankenburg - In Blankenburg (Landkreis Harz) ist am Sonntagnachmittag eine Lagerhalle in Brand geraten.
Gegen 16.15 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Blankenburg zu dem Einsatz in der Lerchenbreite an. Hier sei ersten Informationen zufolge ein Feuer im Lager des Imbisses "Türkische Riviera" ausgebrochen.
In kürzester Zeit griffen die Flammen zudem auf ein Nachbargebäude über, in dem sich eine Werkstatt befindet. Zusätzlich wurde auch ein nebenstehender Wohnwagen durch das Feuer nahezu vollständig zerstört.
Zwischenzeitlich musste der Bereich von den Einsatzkräften wegen lauter Knallgeräusche abgesperrt werden, hieß es weiter. Es konnten mehrere Gasflaschen geborgen und gekühlt werden.
Mithilfe der Feuerwehren Cattenstedt und Heimburg starteten die Kameraden die Löscharbeiten. Es wurde ein Außenangriff über die Drehleiter und mehrere Strahlrohre durchgeführt.
Gegen etwa 19.15 Uhr konnte der Brand vollständig gelöscht werden. Wie genau es zu dem Feuer kommen konnte und wie hoch der Gesamtschaden ist, wurde bislang nicht benannt.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Blankenburg