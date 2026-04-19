Traktor gerät in Vollbrand: Zehntausende Euro Schaden

Kakerbeck - In Kakerbeck ( Altmarkkreis Salzwedel ) ist am Samstagabend ein Traktor in Brand geraten. Es entstand ein hoher Schaden.

Der Ackerschlepper wurde vollständig zerstört. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Gegen 18.19 Uhr wurde das Amt für Brand- und Katastrophenschutz in Stendal über den Brand des landwirtschaftlichen Fahrzeugs in der Kakerbecker Dorfstraße informiert.

Ersten Ermittlungen des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel zufolge fing der Ackerschlepper während der Fahrt Feuer.

Neben der Maschine geriet durch die starke Hitzeeinwirkung zusätzlich die Fahrbahn in Brand, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnten die Flammen jedoch gelöscht werden.