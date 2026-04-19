Brandstifter fackeln Kinderwagen ab: Elf Menschen im Krankenhaus

Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) - Bei einem Feuer im Nordwesten Brandenburgs sind in der Nacht zu Samstag elf Menschen verletzt worden.

Die Feuerwehr musste fünf Menschen über eine Drehleiter in Sicherheit bringen. (Symbolfoto) © Karsten Schmalz/dpa

Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße der Jugend wurden vorsorglich wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen sollen unbekannte Täter zuvor einen Kinderwagen angezündet haben, der im Eingangsbereich des Treppenhauses abgestellt war.

Demnach habe ein Bewohner dann gegen 1.45 Uhr Brandgeruch wahrgenommen und den Notruf gewählt.

Die Feuerwehr konnte die Flammen zwar rasch löschen, jedoch war das Treppenhaus stark verraucht, sodass fünf Personen über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht werden mussten.

Nach dem Vorfall blieben die Wohnungen bewohnbar. Die Polizei schätzte die Höhe des entstandenen Sachschadens auf etwa 4200 Euro.