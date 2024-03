21.03.2024 19:53 Brand in Nordthüringen: Bewohner in Notunterkünfte gebracht

In Leinefelde ist es am Donnerstag zum Brand eines Firmengebäudes in der Kunertstraße gekommen. Laut Polizei werden Bewohner in Notunterkünfte untergebracht.

Von Carsten Jentzsch

Leinefelde - Zu einem Brand ist es am Donnerstagnachmittag in Leinefelde gekommen. Der Schaden wurde auf eine sechsstellige Summe geschätzt. Die Höhe des Sachschadens wurde auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. © Silvio Dietzel Wie die Landespolizeiinspektion (LPI) Nordhausen mitteilte, kam es gegen 15 Uhr zum Brand eines Firmengebäudes in der Kunertstraße. Von dem Feuer betroffen seien ersten Erkenntnissen zufolge eine Produktionshalle sowie Büroräume und Wohnungen, hieß es am späten Nachmittag seitens der Polizei. Mehrere Bewohner, deren Wohnungen von dem Brand betroffen sind, werden in Notunterkünften untergebracht, so die Beamten. Zwei Personen seien medizinisch versorgt worden, wie am Abend aus einem Gespräch von TAG24 mit der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei hervorging. Feuerwehreinsätze Mann wirft Steine von Einkaufscenter-Dach Die Brandursache ist noch unklar - die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufnehmen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf mehrere Hunderttausend Euro, hieß es in LPI-Angaben vom Nachmittag.

Titelfoto: Silvio Dietzel