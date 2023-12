19.12.2023 12:49 Brand in Pflegeheim: Zwei Personen zum Teil schwer verletzt!

In Bad Gandersheim kam es am Dienstag zum Brand in einem Pflegeheim. Zwei Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Bad Gandersheim - Bei einem Brand in einem Pflegeheim in Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) am frühen Dienstagmorgen wurden zwei Personen zum Teil schwer verletzt. Viele Bewohner können vorerst nicht auf ihre Etage zurück. © Kreisfeuerwehr Northeim Gegen 4.55 Uhr brach das Feuer in dem Pflegezentrum in der Hildesheimer Straße aus. Zum Brand kam es nach Angaben der Polizei dabei im dritten Obergeschoss in einem Bewohnerzimmer. Eine 88-jährige Bewohnerin wurde schwer, eine 55-jährige Pflegerin leicht verletzt. Beide kamen nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus. Die dritte Etage des Gebäudes ist aktuell nicht bewohnbar, wodurch die weiteren vom Brand betroffenen Personen intern anderweitig untergebracht werden mussten. Feuerwehreinsätze Kellerbrand in Mehrfamilienhaus: Zwei Personen verletzt! Die Schadensumme wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Zu der Brandursache wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Kreisfeuerwehr Northeim