Brand in Rosenheim: 86-Jähriger verletzt, Wohnung unbewohnbar

Rosenheim - Ein Senior ist bei einem Brand in seiner Wohnung in Rosenheim leicht verletzt worden.

Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Nach dem Feuer am Donnerstagabend sei seine Wohnung in dem sechsstöckigen Mehrfamilienhaus in der Frühlingstraße vorerst unbewohnbar, teilte die Polizei mit.

Der Schaden wurde demnach auf rund 60.000 Euro geschätzt.

Das Feuer war den Angaben zufolge gegen 20.30 Uhr in der Küche des 86-Jährigen ausgebrochen.

Bereits beim Eintreffen der Feuerwehr hätten alle Bewohner das Haus verlassen. Der 86-Jährige habe Rauch sowie Brandgase eingeatmet und daher eine leichte Kohlenmonoxidvergiftung erlitten.