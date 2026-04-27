Brand in Scheune ruft Feuerwehr auf Plan: Hoher Sachschaden

Bickenbach - Alle Hände voll zu tun für die Feuerwehr : Bei einem Brand in einer Scheune im Kreis Darmstadt-Dieburg ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in erheblicher Höhe entstanden.

Die Feuerwehr musste aufgrund eines Brandes in einer Scheune anrücken. © 5VISION.NEWS

Es seien am Montag in Bickenbach rund 100 Heuballen in Brand geraten, die in der Scheune gelagert worden seien, teilte die Polizei mit.

Die Einsatzkräfte waren demnach um 13 Uhr über das Feuer im Kohlweghof informiert worden.

Sowohl die Heuballen als auch die Scheune brannten den Angaben zufolge vollständig.

Die Feuerwehr habe laut den Beamten unmittelbar umfangreiche Löscharbeiten eingeleitet. Verletzt worden sei bei dem Brand in Südhessen niemand.