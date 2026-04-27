Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Schuppen abgefackelt
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Schwarzenberg - Feuer-Alarm am Montagnachmittag in Schwarzenberg (Erzgebirge): Ein Schuppen stand lichterloh in Flammen.
Gegen 14.30 Uhr rückten die Einsatzkräfte in den Bärenackerweg. Dort war ein Schuppen aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten.
Die Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen, setzten dazu Löschschaum ein. Mit Erfolg: Das Feuer konnte gelöscht werden. Allerdings brannte der Schuppen dennoch fast komplett nieder.
Während der Löscharbeiten musste der Bärenackerweg gesperrt werden. Zur genauen Brandursache ermittelt nun die Polizei.
Immerhin: Verletzt wurde laut ersten Informationen niemand.
Titelfoto: Niko Mutschmann