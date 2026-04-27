Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Schuppen abgefackelt

Schwarzenberg - Feuer-Alarm am Montagnachmittag in Schwarzenberg ( Erzgebirge ): Ein Schuppen stand lichterloh in Flammen.

Hier war nichts mehr zu retten: Der Schuppen in Schwarzenberg fackelte fast komplett nieder. © Niko Mutschmann

Gegen 14.30 Uhr rückten die Einsatzkräfte in den Bärenackerweg. Dort war ein Schuppen aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten.



Die Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen, setzten dazu Löschschaum ein. Mit Erfolg: Das Feuer konnte gelöscht werden. Allerdings brannte der Schuppen dennoch fast komplett nieder.