Verdacht auf Chlorgas: Feuerwehrkräfte evakuieren Hallenbad

Frankenthal - Große Aufregung in einem Hallenbad in Frankenthal! Das Gebäude musste aufgrund des Verdachts auf Chlorgas von der Feuerwehr geräumt werden. Insgesamt 63 Menschen wurden laut Stadt vorsorglich evakuiert.

Die Feuerwehr musste in Frankenthal anrücken. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Den Angaben zufolge war der Alarm gegen 14 Uhr am Montag ausgelöst worden. Demnach war zuvor im technischen Nebengebäude des Ostparkbads in der Straße "Am Kanal" eine erhöhte Konzentration an der hauseigenen Anlage festgestellt worden.

Die betroffenen Räume wurden umgehend von den Einsatzkräften belüftet, darüber hinaus der entwichene Stoff mit Wasser niedergeschlagen.

Anschließend wurde eine erneute Messung durchgeführt, wobei keine Konzentrationen mehr festgestellt werden konnten. Der Einsatz der Feuerwehr war nach rund drei Stunden beendet.