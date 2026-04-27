Renault geht an Kreuzung plötzlich in Flammen auf
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Langburkersdorf - Was für ein Schreck am Morgen! Ein tschechischer Renault war gegen 9.30 Uhr auf der Sebnitzer Straße in Langburkersdorf (bei Pirna) unterwegs.
Kurz vor einer Kreuzung ging der Wagen plötzlich in Flammen auf.
Glücklicherweise konnte sich der Fahrer unverletzt retten.
Die Feuerwehren aus Langburkersdorf und Neustadt/Sachsen rückten mit rund 20 Einsatzkräften an, konnten den Brand in ungefähr einer Stunde löschen.
Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus, der Sachschaden konnte am Montag nicht beziffert werden.
Titelfoto: Freiwillige Feuerwehr Langburkersdorf