Renault geht an Kreuzung plötzlich in Flammen auf

Langburkersdorf - Was für ein Schreck am Morgen! Ein tschechischer Renault war gegen 9.30 Uhr auf der Sebnitzer Straße in Langburkersdorf (bei Pirna) unterwegs.

Während der Fahrt ging ein Renault am Montag in Flammen auf. © Freiwillige Feuerwehr Langburkersdorf

Kurz vor einer Kreuzung ging der Wagen plötzlich in Flammen auf.

Glücklicherweise konnte sich der Fahrer unverletzt retten.