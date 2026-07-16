Brand in Stall ausgebrochen: Vollsperrung in Sachsen

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In Reinsberg ist am Donnerstagabend in einem Stall ein Feuer ausgebrochen. Die Nordstraße musste in beide Richtungen gesperrt werden.

Von Claudia Ziems

Reinsberg - Großbrand am Donnerstagabend in Reinsberg (Landkreis Mittelsachsen)!

In Reinsberg ist am Donnerstagabend in einem Stall ein Feuer ausgebrochen. (Symbolfoto)
In Reinsberg ist am Donnerstagabend in einem Stall ein Feuer ausgebrochen. (Symbolfoto)  © dpa/Boris Rössler

Die Warn-App NINA meldete gegen 21.30 Uhr eine Geruchsbelästigung aufgrund eines Stallbrandes.

In dem Gebäude war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz.

Näheres ist aktuell noch nicht bekannt.

Die Nordstraße zwischen dem Abzweig nach Reinsberg musste aufgrund des Feuerwehreinsatzes in beide Richtungen gesperrt werden.

Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Titelfoto: dpa/Boris Rössler

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