Brand in Stall ausgebrochen: Vollsperrung in Sachsen
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Reinsberg - Großbrand am Donnerstagabend in Reinsberg (Landkreis Mittelsachsen)!
Die Warn-App NINA meldete gegen 21.30 Uhr eine Geruchsbelästigung aufgrund eines Stallbrandes.
In dem Gebäude war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz.
Näheres ist aktuell noch nicht bekannt.
Die Nordstraße zwischen dem Abzweig nach Reinsberg musste aufgrund des Feuerwehreinsatzes in beide Richtungen gesperrt werden.
Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren.
Titelfoto: dpa/Boris Rössler