Brand in Stall ausgebrochen: Vollsperrung in Sachsen

Reinsberg - Großbrand am Donnerstagabend in Reinsberg (Landkreis Mittelsachsen)!

In Reinsberg ist am Donnerstagabend in einem Stall ein Feuer ausgebrochen. (Symbolfoto) © dpa/Boris Rössler

Die Warn-App NINA meldete gegen 21.30 Uhr eine Geruchsbelästigung aufgrund eines Stallbrandes.

In dem Gebäude war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz.

Näheres ist aktuell noch nicht bekannt.