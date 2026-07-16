Schreck bei Mäharbeiten: Fahrer kann sich gerade so retten, bevor Maschine in Flammen aufgeht

Jessen (Elster) - Das ging gerade noch einmal gut: Während Arbeiten mit einer Mähmaschine im Landkreis Wittenberg ist diese am Mittwochabend plötzlich in Flammen aufgegangen, setzte dabei auch ein Stück Land in Brand.

Die Feuerwehr löschte den Brand, konnte aber nicht verhindern, dass das Fahrzeug völlig zerstört wurde. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Schweinitz

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden kurz nach 18.30 Uhr zum Jessener Ortsteil Mönchenhöfe alarmiert, die Polizei gegen 19.14 Uhr.

Dort arbeitete der 49-jährige Fahrer der landwirtschaftlichen Maschine mit angeschlossenem Schwader [Gerät zum Zusammenfassen des Ernteguts zu gleichmäßigen Reihen, Anm. d. Red.]. Er habe die Wiese nach eigenen Angaben damit bewirtschaftet.

"Plötzlich bemerkte er, dass der Sitz unter ihm heiß wurde", berichtete eine Polizeisprecherin. "Er fuhr über den Damm auf den geteerten Teil der Straße und sprang von der Maschine."

Gerade noch rechtzeitig, wie es scheint, denn das Fahrzeug samt Anhänger fing schnell Feuer und brannte komplett aus. Vermutlich durch Funkenflug geriet auch die Wiese in Brand - betroffen waren rund 2000 Quadratmeter.

Die Flammen konnten von der Feuerwehr gelöscht werden. Es waren 32 Kräfte im Einsatz.