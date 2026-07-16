Hotelschiff mit 75 Gästen fährt sich bei Wendemanöver auf Sandbank fest

Bonn - Das Niedrigwasser im Rhein hat weitere Folgen: In Bonn hat sich ein Hotelschiff festgefahren.

Das Hotelschiff hatte sich am Donnerstagmorgen bei einem Anlegemanöver auf Höhe der Bonner Oper festgefahren. © Sascha Thelen/dpa

Es liegt seit etwa 7 Uhr am Donnerstagmorgen etwa auf Höhe der Bonner Oper quer auf dem Rhein, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach sind 75 Menschen sowie 40 Besatzungsmitglieder an Bord - alle sind unverletzt.

Das Schiff hat sich den Angaben nach beim Anlegemanöver festgefahren und liegt mit der linken vorderen Seite auf einer Sandbank. Es soll am Nachmittag freigeschleppt werden. Der Schlepper soll gegen 16 Uhr eintreffen.

Andere Schiffe können in langsamer Fahrt dennoch in beide Richtungen passieren.

Zudem fällt in Leverkusen ebenfalls wegen der niedrigen Pegelstände die Rheinfähre aus. "Wie lange das der Fall sein wird, lässt sich nicht sicher prognostizieren und ist abhängig von der Pegelentwicklung", teilte die Stadt Leverkusen mit.

Die Einstellung des Fährverkehrs gilt seit dem heutigen Donnerstag. Für das Wochenende werde allerdings ein leicht steigender Wasserstand vorhergesagt.