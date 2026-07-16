Wohnhaus nach Dachstuhlbrand unbewohnbar: Eigentümer rettet sich mit Hund nach draußen

Reinsdorf - In der Nacht zum Donnerstag brach in einem Wohnhaus in Reinsdorf (Landkreis Zwickau ) ein Feuer aus. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Sein Eigentümer kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Die Flammen griffen auf das gesamte Haus über. © Ralph Köhler

Gegen 0.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Straße "An der Kohlenbahn" gerufen. Dort brannte der Dachstuhl des Einfamilienhauses lichterloh.

Der 47-jährige Hauseigentümer konnte sich gemeinsam mit seinem Hund eigenständig aus dem Haus befreien. Er zog sich dabei jedoch eine starke Rauchgasvergiftung zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt 48 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Wilkau-Haßlau, Reinsdorf, Vielau und Friedrichsgrün sowie der Berufsfeuerwehr Zwickau kämpften gegen das Feuer.

Ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Wohnhaus konnten sie jedoch nicht mehr verhindern.

Zu der Brandursache können bisher noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.