Brand in Wald-Michelbach: Zwei Wohnhäuser bei Feuer beschädigt

Feuerwehreinsatz! In Wald-Michelbach im Landkreis Bergstraße ist eine Scheune ausgebrannt. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden auch Wohngebäude beschädigt.

Wald-Michelbach - Feuerwehreinsatz! In Wald-Michelbach im Landkreis Bergstraße ist eine Scheune ausgebrannt.

Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun.
Das Feuer breitete sich nach Angaben der Polizei schnell aus, da in der Scheune Strohballen gelagert waren. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden auch zwei angrenzende Wohngebäude beschädigt. 

Verletzt wurde bei dem Feuer am Samstag gegen 19.20 Uhr nach aktuellen Erkenntnissen niemand.

Zu der Höhe des entstandenen Sachschadens könnten aktuell noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden, teilten die Beamten weiter mit.

Die Löscharbeiten dauerten demnach mehrere Stunden an. Um den Brandort herum sei der Verkehr währenddessen dementsprechend erheblich beeinträchtigt gewesen, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit zur Brandursache.

