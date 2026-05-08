Unglück am Angelteich: Mann treibt leblos im Wasser

Magdala - An einem Angelteich in Magdala (Weimarer Land) wurde am Donnerstag eine leblose Person entdeckt.

Die Polizei sicherte vor Ort Spuren. © Johannes Krey - JKFTV.de Foto- und Videojournalist | Drohnenoperator

Die Freiwillige Feuerwehr Magdala erklärte, dass sie mit dem Stichwort "Person im Wasser" alarmiert worden war. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen Mann, der unweit des Ufers leblos im Wasser trieb.

Die Rettungskräfte versuchten umgehend zu helfen, allerdings konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Ob es sich um ein tragisches Unglück handelt - etwa, ob der Mann beim Angeln ausrutschte, ins Wasser stürzte und ertrank, wird derzeit geprüft.