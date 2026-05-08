Unglück am Angelteich: Mann treibt leblos im Wasser
Magdala - An einem Angelteich in Magdala (Weimarer Land) wurde am Donnerstag eine leblose Person entdeckt.
Die Freiwillige Feuerwehr Magdala erklärte, dass sie mit dem Stichwort "Person im Wasser" alarmiert worden war. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen Mann, der unweit des Ufers leblos im Wasser trieb.
Die Rettungskräfte versuchten umgehend zu helfen, allerdings konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.
Ob es sich um ein tragisches Unglück handelt - etwa, ob der Mann beim Angeln ausrutschte, ins Wasser stürzte und ertrank, wird derzeit geprüft.
Die Polizei Weimar und der Kriminaldauerdienst Jena haben die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Vor Ort wurden Spuren gesichert.
Titelfoto: Johannes Krey - JKFTV.de Foto- und Videojournalist | Drohnenoperator