Brand in Wellnessbad: Feuerwehr-Großeinsatz in Niedernhall

Niedernhall - Ein Brand in einem Wellnessbad hat in Niedernhall (Hohenlohekreis) mehr als 100 Einsatzkräfte auf den Plan gerufen.

Die Feuerwehr rückte im Großaufgebot an. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Zeugen hätten am frühen Morgen beim Notruf starken Rauch und einen komischen Geruch gemeldet, sagte ein Polizeisprecher. Aus bislang unklaren Gründen war ein Feuer in einer Zwischendecke ausgebrochen und hatte sich zwischenzeitlich auch auf eine Lüftungsanlage ausgebreitet.

Das Solebad in Niedernhall ist derzeit nicht im Betrieb: Wegen Umbauarbeiten finden dort nur Bauarbeiten statt, wie es hieß.

Für die Anwohner wurde dennoch eine Warnung über die Warn-App NINA herausgegeben.

Inzwischen bestehe keine Gefahr mehr. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.