Brand in Zimmerei: Dutzende Feuerwehrleute im Einsatz, hoher Schaden!

Obermehler - Feuerwehr-Einsatz bei einer Zimmerei in Obermehler (Unstrut-Hainich-Kreis)!

Mehr als 80 Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz, um den Brand zu löschen. © Silvio Dietzel

Wie die Polizei mitteilte, sei es in der vergangenen Nacht - gegen 2 Uhr - zum Brand in einer Zimmerei in der Otto-Lilienthal-Straße gekommen. Das betroffene Unternehmen besteht als Sägewerk und Zimmerei.

Vom Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurden unter anderem das Spänelager sowie die Maschinenhalle, wie aus Angaben der Uniformierten hervorging. Wie die Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24 mitteilte, sei auch ein Lkw komplett ausgebrannt, ein zweiter beschädigt worden.

Der Sachschaden beträgt nach ersten vorsichtigen Schätzungen mehr als 100.000 Euro, hieß es noch am frühen Morgen seitens der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei im Gespräch mit TAG24.

Im Laufe des Morgens teilte die Landespolizeiinspektion Nordhausen mit, dass sich der entstandene Sachschaden auf mehrere Hunderttausend Euro belaufe.