Brand mit zwei Verletzten in Nürnberg: Bewohner retten sich in Linienbus

Nürnberg - Am Mittwochmorgen brach gegen 5 Uhr ein Feuer in einem Wohnhaus im Nürnberger Stadtteil Schweinau aus. Dabei wurden nach ersten Erkenntnissen der Polizei zwei Menschen leicht verletzt.

Ein Großangebot der Feuerwehr kümmert sich um das Feuer. © NEWS5 / David Oßwald

Der Dachstuhl des Gebäudes hatte am frühen Morgen Feuer gefangen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.



Die Bewohner des Hauses konnten sich noch vor Eintreffen des Großaufgebots der Feuerwehr aus dem Gebäude retten und suchten in einem Linienbus Schutz. Zwei Personen trugen Verletzungen davon.

Die Feuerwehr konnte den Brand demnach löschen und dank schnellen Eingreifens ein Übergreifen des Feuers auf weitere Wohnungen verhindern.

Durch Hitzeentwicklung waren Brandspuren an den Fenstern und der Fassade deutlich sichtbar.