Brand mit zwei Verletzten in Nürnberg: Bewohner retten sich in Linienbus

Am frühen Mittwochmorgen brach in Nürnberg ein Feuer aus. Dabei wurden zwei Menschen verletzt.

Von Lena Brandner und Paulina Sternsdorf

Nürnberg - Am Mittwochmorgen brach gegen 5 Uhr ein Feuer in einem Wohnhaus im Nürnberger Stadtteil Schweinau aus. Dabei wurden nach ersten Erkenntnissen der Polizei zwei Menschen leicht verletzt.

Ein Großangebot der Feuerwehr kümmert sich um das Feuer.
Ein Großangebot der Feuerwehr kümmert sich um das Feuer.  © NEWS5 / David Oßwald

Der Dachstuhl des Gebäudes hatte am frühen Morgen Feuer gefangen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Die Bewohner des Hauses konnten sich noch vor Eintreffen des Großaufgebots der Feuerwehr aus dem Gebäude retten und suchten in einem Linienbus Schutz. Zwei Personen trugen Verletzungen davon.

Die Feuerwehr konnte den Brand demnach löschen und dank schnellen Eingreifens ein Übergreifen des Feuers auf weitere Wohnungen verhindern.

Wohnhausbrand: Ersthelfer greift beherzt ein und rettet 81-jährigen Bewohner
Feuerwehreinsätze Wohnhausbrand: Ersthelfer greift beherzt ein und rettet 81-jährigen Bewohner

Durch Hitzeentwicklung waren Brandspuren an den Fenstern und der Fassade deutlich sichtbar.

Rauch quoll aus der Nürnberger Wohnung am frühen Mittwochmorgen.
Rauch quoll aus der Nürnberger Wohnung am frühen Mittwochmorgen.  © NEWS5 / David Oßwald

Anschließend waren die Einsatzkräfte noch für Nachlöscharbeiten vor Ort. Die Schadenshöhe und die Ursache des Brandes sind vorerst noch nicht bekannt.

Titelfoto: NEWS5 / David Oßwald

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: