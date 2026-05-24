Brand nach Streicharbeiten in Wohnhaus ausgebrochen

Während der Löscharbeiten war die Döbelner Straße voll gesperrt. © EHL Media/Dietmar Thomas

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, musste die Feuerwehr am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr in die Döbelner Straße zu einem Wohnhaus ausrücken.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die Bewohner zuvor mit Farbe und Leinölfirnis gearbeitet und die benutzten Lappen anschließend im Keller abgelegt.

Kurz darauf entzündeten die sich offenbar selbst und ein Feuer breitete sich im Untergeschoss des Hauses aus.

Die alarmierte Feuerwehr rückte mit mehreren Einsatzkräften an und ging unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Keller. Das brennende Material wurde aus dem Gebäude gebracht und anschließend abgelöscht.

Derzeitigen Informationen zufolge wurde niemand durch das Feuer verletzt.

An dem Einsatz waren rund 30 Feuerwehrleute beteiligt. Unterstützt wurden die Kräfte aus Hartha unter anderem von Feuerwehren aus Waldheim, Gersdorf und Wendishain.