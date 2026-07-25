Rauchwolke bis Leipzig zu sehen! Hier hat's gebrannt

Trossin - Die von einem Brand in Nordsachsen ausgehende Rauchwolke hat am Samstagnachmittag auch Leipzigerinnen und Leipziger beunruhigt.

Auch aus Bad Düben war die Rauchwolke sichtbar. © EHL Media

Kurz nach 13.30 Uhr war im Bereich des Trossiner Ortsteils Falkenberg ein Feldbrand ausgebrochen, teilte Sprecherin Nadja Grießbach von der Rettungsleitstelle auf TAG24-Anfrage mit.

Das Feuer habe anschließend auch auf einen angrenzenden Wald übergegriffen.

Zahlreiche Feuerwehren eilten zum Einsatzort und brachten den Brand gegen 16 Uhr unter Kontrolle.