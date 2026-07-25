Rauchwolke bis Leipzig zu sehen! Hier hat's gebrannt
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Trossin - Die von einem Brand in Nordsachsen ausgehende Rauchwolke hat am Samstagnachmittag auch Leipzigerinnen und Leipziger beunruhigt.
Kurz nach 13.30 Uhr war im Bereich des Trossiner Ortsteils Falkenberg ein Feldbrand ausgebrochen, teilte Sprecherin Nadja Grießbach von der Rettungsleitstelle auf TAG24-Anfrage mit.
Das Feuer habe anschließend auch auf einen angrenzenden Wald übergegriffen.
Zahlreiche Feuerwehren eilten zum Einsatzort und brachten den Brand gegen 16 Uhr unter Kontrolle.
Anschließend waren weiterhin viele Kameradinnen und Kameraden vor Ort, um die Lage im Blick zu behalten und mögliche neu aufflammende Glutnester zu löschen.
Titelfoto: EHL Media