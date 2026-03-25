Brand reißt Familie aus dem Schlaf: Schaden im sechsstelligen Bereich

Grafenau - Mittwochnacht wurde gegen 3.20 Uhr eine Familie im Landkreis Freyung-Grafenau aus dem Schlaf gerissen. Grund war ein Brand im Obergeschoss ihres Hauses.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Die Familie alarmierte am frühen Morgen die Feuerwehr, als sie die Flammen entdeckte. Ein 55-Jähriger habe noch erfolglos selbst versucht, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann erlitt dabei den Angaben nach eine leichte Rauchvergiftung. Sanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr konnte die Flammen schließlich bändigen und das Feuer löschen.