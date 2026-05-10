30 Gäste an Bord: Plötzlich brennt der Bus

Werdau - Diese Busfahrt hatten sich rund 30 Passagiere in Werdau (Landkreis Zwickau ) sicher anders vorgestellt: Am Fahrzeug brach am späten Samstagnachmittag ein Feuer aus!

Der Bus hatte auf dem Weg zum Werdauer Bahnhof Öl verloren, dann brannte der Motorraum. © propicture/Ralph Köhler

Der Bus war gegen 18 Uhr auf dem Weg zum Werdauer Bahnhof, als das Unglück passierte. Wahrscheinlich war der Brand im Motorraum wegen eines technischen Defekts ausgebrochen.

Laut Polizei hatte der Bus zuvor Öl verloren. Es gab eine Ölspur von der Unteren Holzstraße bis zum Bahnhof. Die Fahrgäste konnten den Bus unverletzt verlassen.

Die Fahrerin soll laut Feuerwehr den Brand selbst mit einem Feuerlöscher gelöscht haben, noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Der Bus musste abgeschleppt werden.