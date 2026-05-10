Brand legt Gebäude mit Pizzeria lahm: Bewohner rettet sich

Mönchengladbach - In einem Gebäude mit einer Pizzeria in Mönchengladbach ist am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Eine Person wurde verletzt und musste in eine Spezialklinik gebracht werden.

Die Feuerwehr rückte am Sonntagmorgen zu einem Brand in Mönchengladbach aus. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Laut Feuerwehr gingen gegen 8.11 Uhr gleich mehrere Notrufe ein. Anwohner meldeten aus den Fenster schlagende Flammen auf der Mülforter Straße im Stadtteil Giesenkirchen.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, bestätigte sich die dramatische Lage. Allerdings stand nicht wie zunächst vermutet die Pizzeria selbst in Flammen, sondern der Treppenraum des Gebäudes.

Der Rauch breitete sich dadurch im kompletten Haus aus. Die Maßnahmen der Feuerwehr zeigten allerdings schnell Wirkung und das Feuer konnte gelöscht werden.

Eine Person rettete sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Gebäude und kam anschließend zur Behandlung in eine Spezialklinik für Verbrennungen. Weitere Bewohner waren laut Feuerwehr nicht im Haus.