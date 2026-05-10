Firmenfeier endet abrupt: Feuer zerstört Außengastro

Wiesloch - Diese Firmenfeier in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) endete anders als gedacht: Plötzlich musste die Feuerwehr ausrücken.

Auf das Buffet musste die Belegschaft nach dem Einsatz der Feuerwehr wohl verzichten. © PR-Video

Am Samstag fand im "Fun4You"-Sport- und Freizeitpark Wiesloch eine Mitarbeiterfeier mit circa 180 Personen statt. Gegen 15.45 Uhr fingen aus bislang unbekannter Ursache vermutlich Gasflaschen im Bereich der Außengastronomie Feuer, wie die Polizei Mannheim mitteilte.

Die Flammen griffen auf einen Kiosk über, Rauchwolken waren über dem Areal zu sehen. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Zwei Angestellte (39 und 52 Jahre) wurden verletzt. Einer konnte vor Ort ambulant behandelt werden, für den anderen Patienten ging's ins Krankenhaus.