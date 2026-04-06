Brand ruft Feuerwehr auf den Plan, drei Kinder in Klinik gebracht

Alsfeld - Alle Hände voll zu tun hatten die Schutzengel von drei Erwachsenen und drei Kindern bei einem Feuer im Alsfelder Stadtteil Leusel am Ostermontag. Das gilt auch für die Kräfte der Feuerwehr .

Die Feuerwehr musste in Alsfeld anrücken. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie das Polizeipräsidium Osthessen mitteilte, waren die Retter gegen 12.30 Uhr zu einem Brand mit "Menschenleben in Gefahr" gerufen worden.

Auslöser war demnach ein Feuer mit einer starken Rauchentwicklung, welches sich im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses zügig ausgebreitet hatte.

Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass alle sechs Bewohner das Gebäude schon verlassen hatten.

Drei erwachsene Personen blieben unverletzt.

Gleiches galt auch für drei mutmaßlich ebenfalls unverletzt gebliebene Kinder im Alter von drei bis sechs, die von den Kräften aber vorsorglich für Untersuchungen in eine Klinik gebracht wurden.