Brand ruft Feuerwehr auf Plan: Immenser Sachschaden bei Feuer in Schlitz

Von Jan Höfling

Schlitz - Alle Hände voll zu tun für die Feuerwehr! Im hessischen Schlitz hat ein Wohnungsbrand die Einsatzkräfte in der Nacht auf Samstag auf den Plan gerufen.

In Schlitz-Bernshausen hat in der Nacht ein Haus gebrannt.
In Schlitz-Bernshausen hat in der Nacht ein Haus gebrannt.

Wie das Polizeipräsidium Osthessen am Morgen mitteilte, war der Notruf gegen 0.45 Uhr bei der Integrierten Leitstelle eingegangen. Sofort rückten zahlreiche Kräfte in den Ortsteil Bernshausen aus.

Insgesamt vier Personen konnten den Angaben zufolge das Gebäude selbst rechtzeitig verlassen.

Sie wurden vom Rettungsdienst zur Beobachtung vorsorglich in umliegende Kliniken transportiert.

Der Brand konnte durch die Feuerwehren von Schlitz, Lauterbach und Alsfeld unter Kontrolle gebracht und anschließend gelöscht werden.

Nach ersten Schätzungen vom Einsatzort entstand beim Feuer ein Schaden von rund 150.000 Euro.

Die Feuerwehrkräfte hatten alle Hände voll zu tun.
Die Feuerwehrkräfte hatten alle Hände voll zu tun.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war aus bislang noch unbekannter Ursache zunächst eine Mülltonne an dem Gebäude in Brand geraten. Von dieser konnten die Flammen anschließend auf das Wohnhaus übergreifen.

Titelfoto: Fuldamedia

