Brand-Serie im Harz bricht nicht ab! Weitere Kleinwagen angezündet

Halberstadt - Feuerteufel am Werk? Im Landkreis Harz brannten in der Nacht auf Samstag wieder zwei Kleinwagen. Die Brandserie wird anscheinend immer schlimmer.

Gegen 2.10 Uhr soll ein Audi Q2, der in der Adelheidstraße in Halberstadt ( Sachsen-Anhalt ) geparkt war, angezündet worden sein.

Die Polizei hat es offenbar mit einer Bande an Feuerteufeln zu tun - erst vor einer Woche brannte in Halberstadt ein Auto, in Quedlinburg waren es sogar mehrere in derselben Straße.