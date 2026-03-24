Brand sorgt für Chaos: Rund 1000 Haushalte in Wuppertal ohne Strom

Wuppertal - Rund 1000 Haushalte in Wuppertal sind nach einem Brand in einer Trafostation nicht an die Stromversorgung angeschlossen.

In Wuppertal-Dönberg sind rund 1000 Haushalte ohne Strom. (Symbolbild) © Jessica Lichetzki/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Am frühen Abend sei im Ortsteil Dönberg eine Anlage der Wuppertaler Stadtwerke in Brand geraten, teilte die Feuerwehr mit.

Nach den Löscharbeiten habe eine Überprüfung durch die Stadtwerke ergeben, dass die Anlage in Teilen zerstört sei.

Da ein erneutes Ausbrechen des Feuers nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Anlage den Angaben zufolge vom Stromnetz getrennt und die angeschlossenen Haushalte abgeschaltet.

Auslöser des Brandes war nach Informationen der Polizei ein technischer Defekt.