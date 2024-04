Brand zerstört Kuppel von historischem Turm

Arnstadt - Die Kuppel des mittelalterlichen Neutorturms in Arnstadt (Ilm-Kreis) ist durch ein Feuer zerstört worden.

Der Brand hat den Dachstuhl des Neutorturms in Arnstadt komplett zerstört. © Christopher Kissmann/dpa

Der Dachstuhl des Turms aus dem 15. Jahrhundert sei am Sonntag aus bisher ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Polizei in Erfurt.

Feuerwehrleute seien über eine lange Leiter für die Löscharbeiten von außen in die Höhe der Turmspitze gelangt. Innerhalb von etwa eineinhalb Stunden konnten sie das Feuer weitgehend löschen.

Verletzte gebe es nicht, Anwohner waren nicht gefährdet. Die Flammen aus der Kuppel des Torturms an der historischen Stadtmauer von Arnstadt waren weithin zu sehen. Es sei eine schwarze Rauchwolke aufgestiegen, berichteten Augenzeugen.

"Das ist dramatisch", sagte Arnstadts Bürgermeister Frank Spilling der dpa. Der Neutorturm sei eines der Wahrzeichen der Stadt.