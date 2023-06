27.06.2023 12:29 Brandanschlag auf Friseursalon: Polizei sucht nach Zeugen

Ein Friseursalon in Pinneberg in Schleswig-Holstein brannte in der Nacht zum Dienstag komplett aus. Die Polizei vermutet Brandstiftung und sucht nach Zeugen.

Von Oliver Wunder

Pinneberg - Ein Friseursalon in Pinneberg in Schleswig-Holstein wurde in der Nacht zum Dienstag ein Raub der Flammen. Der Friseursalon brannte komplett aus. © Polizeidirektion Bad Segeberg Anwohner hörten gegen 2.03 Uhr einen lauten Knall, teilte die Polizei mit. Danach rochen sie Brandgeruch und bemerkten Flammen in einem Friseursalon an der Bahnhofstraße. Feuerwehrleute unter schwerem Atemschutz löschten den Brand. Anwohner über dem brennenden Laden hatten ihre Wohnungen selbständig verlassen, erklärte die Feuerwehr. Dennoch wurden die Wohnungen des Mehrfamilienhauses durchsucht, um eine Brandausbreitung auszuschließen. Nach etwa einer Stunde und 16 Minuten war der Einsatz für die 20 Feuerwehrleute beendet. Feuerwehreinsätze Verpuffung in Wohnhaus: Mehrere Kinder unter den Verletzten Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Ermittlungen ergaben, dass mehrere Personen nach dem Knall vom Brandort wegliefen. Ob es sich dabei um die Brandstifter handelt, wird ermittelt. Die Kriminalpolizei ist eingeschaltet und hat den Friseursalon beschlagnahmt. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt. Die Beamten bitten Zeugen, die etwas zur Tat oder den Verdächtigen sagen können, um Hinweise unter der Rufnummer 04101 202 - 0.

Titelfoto: Polizeidirektion Bad Segeberg