Brandanschlag auf Hauptwache: Täter nimmt Braunschweiger Feuerwehr ins Visier

Braunschweig - Ein Unbekannter hat einen Brandanschlag auf die Hauptwache der Berufsfeuerwehr in Braunschweig ( Niedersachsen ) verübt.

Die Polizei hat den Schutz der Feuerwache erhöht. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Nach Angaben eines Polizeisprechers schüttete der Täter eine brennbare Flüssigkeit am Eingangstor aus und setzte sie in Brand. Dabei sei das Eingangstor beschädigt worden.

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehrleute seien die Flammen zügig gelöscht worden. Angaben zur Schadenshöhe machte er noch nicht. Verletzt worden sei niemand.

Auf einer Videoaufzeichnung sei eine Person zu sehen gewesen, die den Brand mutwillig gelegt und auf einem Fahrrad das Gelände verlassen habe, hieß es. Alle verfügbaren Funkstreifenwagen aus Braunschweig und Umgebung eilten demnach sofort zum Tatort.

Aus Hannover wurde ein Polizeihubschrauber angefordert. Aber trotz der mehr als eine Stunde dauernden Fahndung sei der Täter nicht gefasst worden.

Bei der Spurensuche wurden laut Polizei zusätzliche Brandsätze und Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe gefunden.