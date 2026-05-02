Feuer auf Mülldeponie: Holzhaufen brennt lichterloh

Berga-Wünschendorf - Auf einer Mülldeponie in Berga-Wünschendorf im Landkreis Greiz hat es am Freitagabend gebrannt.

Mehrere Feuerwehren aus dem Landkreis waren ausgerückt. © Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion

Laut Angaben der Feuerwehr war gegen 22 Uhr eine starke Rauchentwicklung auf dem Gelände der Deponie in der Ortslage Untitz gemeldet worden.

Mehrere Feuerwehren aus dem Landkreis waren daraufhin ausgerückt. Die Flammen waren hierbei von weitem sichtbar gewesen.

Die Leitstelle in Gera hatte über die Warn-App "NINA" eine Warnung für die umliegenden Orte und die Stadt Gera herausgegeben. Wegen des wahrnehmbaren Brandgeruchs sollten Fenster und Türen geschlossen gehalten werden.