Feuer auf Mülldeponie: Holzhaufen brennt lichterloh
Berga-Wünschendorf - Auf einer Mülldeponie in Berga-Wünschendorf im Landkreis Greiz hat es am Freitagabend gebrannt.
Laut Angaben der Feuerwehr war gegen 22 Uhr eine starke Rauchentwicklung auf dem Gelände der Deponie in der Ortslage Untitz gemeldet worden.
Mehrere Feuerwehren aus dem Landkreis waren daraufhin ausgerückt. Die Flammen waren hierbei von weitem sichtbar gewesen.
Die Leitstelle in Gera hatte über die Warn-App "NINA" eine Warnung für die umliegenden Orte und die Stadt Gera herausgegeben. Wegen des wahrnehmbaren Brandgeruchs sollten Fenster und Türen geschlossen gehalten werden.
Den Angaben nach brannte ein Holzhaufen mit einer Fläche von rund 300 Quadratmetern. Die Rauchsäule war am Samstagmorgen weiterhin sichtbar gewesen.
Titelfoto: Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion