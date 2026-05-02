Mehrere Feuerwehreinsätze in Döbeln: Waren hier wieder Zündler am Werk?
Döbeln - In Döbeln sind in der Nacht zu Samstag mehrere Mülltonnen abgefackelt worden. Die Feuerwehr musste zu mehreren Bränden ausrücken.
Unbekannte Täter hatten laut Polizei an verschiedenen Orten Müllbehälter angezündet: Doblinaweg / Straße der Jugend, Badische Straße, Bernhard-Kretzschmar-Weg.
Neun der zehn Mülltonnen wurden durch die Feuer komplett zerstört.
Die Feuerwehr konnte die Brände allesamt löschen, die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.
Die Polizei ermittelt und prüft dabei auch eventuelle Zusammenhänge zu früheren Brandstraftaten.
Nach mehreren Heckenbränden in Döbeln schnappte die Polizei in der Nacht zu Freitag zwei Tatverdächtige.
Die beiden Männer wurden aber nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache der zuständigen Staatsanwaltschaft wieder entlassen.
Titelfoto: EHL Media/Justin Kurowski