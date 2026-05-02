Kühe entlaufen: Ein Tier tot, doch "Luise" kann doch noch gerettet werden!

Haselbachtal - Tier-Drama im Landkreis Bautzen ! Am Freitag sind zwei Kühe im Bereich Bischheim/Gelenau von einer Weide entlaufen. Während die erste Ausreißerin getötet werden musste, kämpfte "Luise" ums Überleben - Samstagnachmittag konnte sie endlich gerettet werden!

Kuh "Luise" war am Freitag ausgebüxt. © xcitepress/rico loeb

In einem Steinbruch saß das Weibchen auf dem Vorsprung einer Steilwand fest. Kein Weg führte rauf oder runter. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) waren seit Vormittag vor Ort, doch ein erster Rettungsversuch scheiterte. Der angeforderte Kran des THW hatte technische Probleme.

Fotograf Rico Löb berichtete: "Bereits vor dem Hebeversuch hatte der Einsatz einen Moment, der den Anwesenden das Blut in den Adern gefrieren ließ: Als der Tierarzt 'Luise' auf dem Felsvorsprung sedierte und das Mittel zu wirken begann, torkelte die Kuh gefährlich nah an der Abbruchkante - und drohte abzustürzen."

Ein privates Unternehmen mit schwerem Gerät wurde sofort nach dem gescheiterten Versuch angefragt. Nachdem der zweite Kranwagen am Ort des Geschehens eingetroffen war, waren bereits mehrere Stunden vergangen.

Schließlich konnte laut Informationen von vor Ort ein zweiter Rettungsversuch starten - diesmal mit Erfolg! Der sedierten Kuh konnte ein Gurtgeschirr angelegt werden, bevor der Kran sie anhob und von dem Felsvorsprung rettete.

"Luise" konnte anschließend einem Tierarzt übergeben werden, der sich nun um die Ausreißerin kümmert.