Brandanschlag auf Schule im Kreis Ludwigsburg: 200.000 Euro Schaden

Kornwestheim - Ein Fall von Brandstiftung hat am Samstagabend eine Schule in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) schwer getroffen. Der Schaden ist immens.

Die Polizei ermittelt nach den Tätern. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gegen 21.40 Uhr gewaltsam Zutritt zur Philipp-Matthäus-Hahn Gemeinschaftsschule, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Im Inneren legten sie in mehreren Räumen Feuer.

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung der Flammen auf den gesamten Gebäudekomplex verhindert werden. Ein Unterrichtsraum wurde dennoch vollständig zerstört.

Der Sachschaden wird derzeit auf rund 200.000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt der Tat keine Personen im Gebäude.