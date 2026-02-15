Feuer über Einkaufszentrum: Retter finden toten Mann

Kiel - In einer Wohnung über dem Einkaufszentrum Sophienhof in der Kieler Innenstadt ist am Samstagabend ein Brand ausgebrochen. Für einen 81-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Den Rettern wurden vor Ort mehrere Personen vermisst gemeldet. © Andre Klohn/dpa

Wie die Feuerwehr mitteilte, meldeten mehrere Anrufer um kurz nach 20 Uhr ein Feuer in einer Wohnung im dritten Obergeschoss. Ein Nachbar hatte Hilfeschreie aus einer Wohnung gehört, sagte eine Polizeisprecherin der dpa. Aus einem Fenster seien Flammen geschlagen.

Das Gebäude, in dem sich auch das Einkaufszentrum befindet, wurde evakuiert. Betroffene vor Ort meldeten den Einsatzkräften mehrere vermisste Menschen, die sich noch in dem stark verrauchten Gebäude befinden würden.

Trupps der Feuerwehr betraten unter schwerem Atemschutz das Gebäude, um den Brand zu bekämpfen und die Geschosse oberhalb der betroffenen Wohnung zu kontrollieren.

Zugleich wurden zwei Drehleitern in Stellung gebracht, über die mehrere Menschen in Sicherheit gebracht werden konnten.

In der vom Feuer betroffenen Wohnung kam für einen 81-Jährigen jede Hilfe zu spät. Die Retter konnten nur noch den Leichnam bergen.