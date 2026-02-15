Feuer über Einkaufszentrum: Retter finden toten Mann
Von Sophia-Caroline Kosel, André Klohn, Tobias Bruns
Kiel - In einer Wohnung über dem Einkaufszentrum Sophienhof in der Kieler Innenstadt ist am Samstagabend ein Brand ausgebrochen. Für einen 81-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.
Wie die Feuerwehr mitteilte, meldeten mehrere Anrufer um kurz nach 20 Uhr ein Feuer in einer Wohnung im dritten Obergeschoss. Ein Nachbar hatte Hilfeschreie aus einer Wohnung gehört, sagte eine Polizeisprecherin der dpa. Aus einem Fenster seien Flammen geschlagen.
Das Gebäude, in dem sich auch das Einkaufszentrum befindet, wurde evakuiert. Betroffene vor Ort meldeten den Einsatzkräften mehrere vermisste Menschen, die sich noch in dem stark verrauchten Gebäude befinden würden.
Trupps der Feuerwehr betraten unter schwerem Atemschutz das Gebäude, um den Brand zu bekämpfen und die Geschosse oberhalb der betroffenen Wohnung zu kontrollieren.
Zugleich wurden zwei Drehleitern in Stellung gebracht, über die mehrere Menschen in Sicherheit gebracht werden konnten.
In der vom Feuer betroffenen Wohnung kam für einen 81-Jährigen jede Hilfe zu spät. Die Retter konnten nur noch den Leichnam bergen.
60 Einsatzkräfte durchsuchten stundenlang das Gebäude
Zwei weitere Personen wurden durch Rauchgasintoxikationen leicht verletzt und vor Ort behandelt.
Obwohl die Feuerwehr bei der Brandbekämpfung zügig erfolgreich war, zog sich der Einsatz über Stunden hin. Durch den starken Rauch in den oberen Geschossen mussten mehrere Wohnungen teils gewaltsam geöffnet und kontrolliert werden.
Der Bereich der Einsatzstelle wurde umfangreich abgesperrt. Es kam zu Einschränkungen im Bereich des Sophienblattes und des Hauptbahnhofes, vor allem im städtischen Busverkehr, wie es hieß. Es gab viele Schaulustige.
Das Einkaufszentrum neben dem Hauptbahnhof und nahe der Fußgängerzone ist Teil eines großen Gebäudekomplexes, zu dem auch Passagen, Büros und Wohnungen gehören.
Bildaufnahmen vom Einsatzort zeigten, wie Rauch über dem Shoppingcenter aufsteigt. Rund 60 Kräfte waren an dem Einsatz beteiligt.
Erstmeldung vom 14. Februar 2026, 21.17 Uhr. Zuletzt aktualisiert am 15. Februar um 7.38 Uhr.
Titelfoto: Andre Klohn/dpa