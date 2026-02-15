Feuerwehr steht bei Brand vor Herausforderung: "Kostet Zeit und Kraft"

Nürnberg - Am Samstagabend brach ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Nürnberger Nordosten aus.

Feuerwehrleute nähern sich über eine Drehleiter dem Brandherd im Dach des Hauses. © NEWS5 / Sven Grundmann

Wie die Polizei mitteilte, ging der Notruf über einen brennenden Dachstuhl an der Leipziger Straße gegen 18.50 Uhr ein.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Dach in Flammen und rauchte gewaltig. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Die Polizei und das USK Mittelfranken sperrten die umliegenden Straßen für den Verkehr, während die Feuerwehr mit der Brandbekämpfung begann.

Auch nachdem die Flammen gelöscht waren, zog sich die Arbeit der Feuerwehrleute am Abend noch hin. Wie die Polizei berichtete, mussten die Profis den Dachstuhl öffnen, um eventuelle Glutnester ausfindig zu machen. "Das kostet Zeit und Kraft", so der Sprecher der Feuerwehr Nürnberg, Sebastian Kahl, zum Einsatz. Um den Schutt beiseite räumen zu können, war auch ein Autokran vor Ort.